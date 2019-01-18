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"Аякс" установил бюст Кройффа и открыл "Стену Кройффа" на домашнем стадионе (фото)

"Аякс" увековечил память бывшего игрока и тренера команды Йохана Кройффа, установив на домашнем стадионе его бюст и открыв "Стену Кройффа".

Перед началом этого сезона голландский клуб переименовал "Амстердам Арену" в "Йохан Кройф Арену".



Кройфф известен своей игрой за "Аякс", "Барселону" и сборную Голландии. Он 8 раз выигрывал чемпионат Голландии с "Аяксом" и один раз – чемпионат Испании в составе "Барселоны". Впоследствии каталонский клуб под его руководством четыре раза становился чемпионом страны, выигрывал Лигу чемпионов.

Кройфф – трехкратный обладатель "Золотого мяча". Он ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет.
Теги: Кройф Аякс
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