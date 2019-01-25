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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая после вылета с Кубка Азии
Итальянец Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая после поражения от Ирана (0:3) в четвертьфинале Кубка Азии.
"На этом матче заканчивается мой контракт. Для меня было честью тренировать сборную такой большой страны, как Китай. Я старался изо всех сил, пока работал здесь, и команда стала лучше", — цитирует Липпи сайт ФИФА.
70-летний Липпи ранее заявил, что готов завершить карьеру.
"На этом матче заканчивается мой контракт. Для меня было честью тренировать сборную такой большой страны, как Китай. Я старался изо всех сил, пока работал здесь, и команда стала лучше", — цитирует Липпи сайт ФИФА.
70-летний Липпи ранее заявил, что готов завершить карьеру.
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