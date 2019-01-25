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Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая после вылета с Кубка Азии

Итальянец Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая после поражения от Ирана (0:3) в четвертьфинале Кубка Азии.

"На этом матче заканчивается мой контракт. Для меня было честью тренировать сборную такой большой страны, как Китай. Я старался изо всех сил, пока работал здесь, и команда стала лучше", — цитирует Липпи сайт ФИФА.

70-летний Липпи ранее заявил, что готов завершить карьеру.
Теги: Сборная Китая Липпи
Сегодня, 13:23
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#1  EMDM   (Сегодня, 14:27)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Думал он уже давно не тренерует
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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