Вагнер Лав перешел в "Коринтианс"

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
7 Марсель 21 31
8 Ницца 21 31
9 Ренн 21 30
10 Ним 21 29
11 Бордо 20 28
12 Реймс 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  20 41
3 Реал Мадрид 20 36
4 Севилья 20 33
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 20 31
7 Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Леванте 20 26
11 Эйбар 20 25
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 20 22
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
7 Аталанта 20 31
8 Сампдория 20 30
9 Парма 20 28
10 Фиорентина 20 27
11 Торино 20 27
12 Сассуоло 20 26
13 Кальяри 20 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
16 СПАЛ 20 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 20 14
19 Фрозиноне 20 10
20 Кьево 20 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 18 45
2 Бавария 18 39
3 Боруссия М 18 36
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
6 Вольфсбург 18 28
7 Герта 19 28
8 Хоффенхайм 18 25
9 Вердер 18 25
10 Байер 18 24
11 Майнц 18 24
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 18 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 18 15
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 18 11
18 Нюрнберг 18 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 18 49
2 Аякс 18 47
3 Фейеноорд 18 36
4 Витесс 18 29
5 АЗ Алкмаар 18 28
6 Утрехт 18 28
7 ВВВ-Венло 18 26
8 Хераклес 18 26
9 Виллем II 18 22
10 Херенвен 18 21
11 Ден Хааг 19 21
12 Фортуна С 18 20
13 Гронинген 18 18
14 Зволле 18 18
15 Эммен 18 18
16 НАК Бреда 19 16
17 Эксельсиор 18 16
18 Де Графсхап 18 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

Вагнер Лав перешел в "Коринтианс"

Нападающий Вагнер Лав вернулся в Бразилию.

34-летний игрок расторг контракт с "Бешикташем" и подписал договор с "Коринтианс". Срок соглашения - до конца 2020 года



Вагнер Лав наиболее известен в России по выступлениям за ЦСКА. В "Бешикташе" он играл с января 2018 года
Теги: Вагнер Лав Коринтианс Бешикташ
Сегодня, 10:26
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8
(2)
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 12:30)
  • -1
  •  (1)

Джамбул.Там тепло,там мама.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:22)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Лучший легионер в истории российского футбола. Удачи и спасибо за игру в ЦСКА!

Легенда!
Кстати,подполковника ему присвоили?

Минусы? Не понял,коне,не легенда?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#6  Волжанин   (Сегодня, 12:18)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучший легионер в истории российского футбола. Удачи и спасибо за игру в ЦСКА!
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:02)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Выбрал где теплее, старые косточки греть надо.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 11:56)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мама больше предложила,чем папа


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  Morder   (Сегодня, 11:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Старк
Теперь наверное уже всё. На родине доигрывать будет


Для нападающего 34 солидный возраст
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#2  molot327  Москва (Сегодня, 11:20)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Старк
Теперь наверное уже всё. На родине доигрывать будет

Успеха и удачи Вагнеру. Спасибо за за годы игры в футболке ЦСКА и за победы! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#1  Старк   (Сегодня, 10:56)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь наверное уже всё. На родине доигрывать будет flushed
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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