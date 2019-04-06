Дочь Марадоны: есть кое-что, за что я никогда не прощу отца

Джаннина Марадона, дочь легенды футбола Диего Марадоны вспомнила случай из детства, когда ее сестра Далма застала отца, принимающего наркотики."Однажды моя сестра (Далма) зашла в ванную, а отец в это время принимал наркотики. Есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", - рассказал Джанина.