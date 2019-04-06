Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Дочь Марадоны: есть кое-что, за что я никогда не прощу отца

Джаннина Марадона, дочь легенды футбола Диего Марадоны вспомнила случай из детства, когда ее сестра Далма застала отца, принимающего наркотики.

"Однажды моя сестра (Далма) зашла в ванную, а отец в это время принимал наркотики. Есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", - рассказал Джанина.

The Sun
Теги: Марадона
Сегодня, 13:30
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#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Помрет пака - жалеть будешь, а будет поздно. Увы.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 14:16)
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online

Врёт! Дочка отцов обязана не то чтобы не прощать, но любить всегда.Кот разозлился, когда дочка схватила его за загривок- чтоб тебя собаки разорвали!.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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