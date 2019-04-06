Дочь Марадоны: есть кое-что, за что я никогда не прощу отца

Россия РПЛ 2018/19
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12:11
В Израиле 73-летний голкипер стал самым возрастным игроком в истории, отыграв полный матч (фото) (10)
В Израиле 73-летний голкипер стал самым возрастным игроком в истории, отыграв полный матч (фото) (10)
11:45
Романцев: нужно, чтобы в "Спартаке" нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад (6)
Романцев: нужно, чтобы в "Спартаке" нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад (6)
10:29
Марио Фернандес: сразу же после подписания контракта с ЦСКА пришло предложение от "Реала" (11)
Марио Фернандес: сразу же после подписания контракта с ЦСКА пришло предложение от "Реала" (11)
10:26
"Нас почти в грубой форме послали" - фанаты "Енисея" получили ответ на просьбу об отставке Аленичева (4)
"Нас почти в грубой форме послали" - фанаты "Енисея" получили ответ на просьбу об отставке Аленичева (4)
09:52
"Лос-Анджелес Гэлакси" уверенно обыграл "Ванкувер". Ибрагимович четвертый гол в трех матчах MLS
"Лос-Анджелес Гэлакси" уверенно обыграл "Ванкувер". Ибрагимович четвертый гол в трех матчах MLS
Вчера, 23:44
Арьен Роббен планирует продолжить карьеру в США
Арьен Роббен планирует продолжить карьеру в США
Вчера, 23:42
"Майнц" крупно победил "Фрайбург"
"Майнц" крупно победил "Фрайбург"
Вчера, 23:32
Советник "Барселоны" - о трансфере Гризманна: поезд проходит раз в жизни. Если вы позволите ему уйти – значит, он ушел
Советник "Барселоны" - о трансфере Гризманна: поезд проходит раз в жизни. Если вы позволите ему уйти – значит, он ушел
Вчера, 23:18
Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, добровольно явился в полицию (6)
Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, добровольно явился в полицию (6)
Вчера, 22:18
Олег Кононов: надеюсь, в дерби болельщики увидят праздник, а судьи не дадут повода усомниться в их квалификации (5)
Олег Кононов: надеюсь, в дерби болельщики увидят праздник, а судьи не дадут повода усомниться в их квалификации (5)
Вчера, 21:31
Сердар Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте
Сердар Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте
Вчера, 21:20
"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы (2)
"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы (2)
Вчера, 20:51
Овчинников: зажравшиеся футболисты - миф . В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице (37)
Овчинников: зажравшиеся футболисты - миф . В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице (37)
Вчера, 20:48
Пол Инс: медовый месяц Сульшера и "МЮ" закончился
Пол Инс: медовый месяц Сульшера и "МЮ" закончился
Вчера, 20:33
Выходные, за которые может решиться всё. Превью 22-го тура РПЛ (3)
Выходные, за которые может решиться всё. Превью 22-го тура РПЛ (3)
Вчера, 20:29
Сердар Азмун: звездная болезнь? Нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте
Сердар Азмун: звездная болезнь? Нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте
Вчера, 19:41
РФС: в следующем сезоне Fan ID в России не будет (3)
РФС: в следующем сезоне Fan ID в России не будет (3)
Дочь Марадоны: есть кое-что, за что я никогда не прощу отца
Джаннина Марадона, дочь легенды футбола Диего Марадоны вспомнила случай из детства, когда ее сестра Далма застала отца, принимающего наркотики.
"Однажды моя сестра (Далма) зашла в ванную, а отец в это время принимал наркотики. Есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", - рассказал Джанина.
The Sun
"Однажды моя сестра (Далма) зашла в ванную, а отец в это время принимал наркотики. Есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу", - рассказал Джанина.
The Sun
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