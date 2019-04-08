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3 ЦСКА 22 40
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6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
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Уэйн Руни чуть не сломал ногу сопернику и получил первую красную карточку в МЛС (видео)

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни не доиграл до конца матч против "Лос-Анджелеса" (0:4) в рамках МЛС.

В начале второго тайма 33-летний форвард сфолил на Диего Росси, за что получил желтую карточку. Арбитр остановил встречу и решил изучить эпизод, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

После просмотра видеоповтора рефери показал красную карточку, которая стала первой для Руни в МЛС.

Теги: Руни
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