Уэйн Руни чуть не сломал ногу сопернику и получил первую красную карточку в МЛС (видео)

Ooph ?



The day goes from bad to worse for #DCU as Rooney gets shown a straight red ? pic.twitter.com/PlHcWQcFqT — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 6, 2019

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни не доиграл до конца матч против "Лос-Анджелеса" (0:4) в рамках МЛС.В начале второго тайма 33-летний форвард сфолил на Диего Росси, за что получил желтую карточку. Арбитр остановил встречу и решил изучить эпизод, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR).После просмотра видеоповтора рефери показал красную карточку, которая стала первой для Руни в МЛС.