"Аякс" подписал пятилетний контракт с 18-летним защитником "Херенвена"

"Аякс" объявил о подписании пятилетнего контракта с защитником Кик Пири, права на которого принадлежат "Херенвену".18-летний футболист доиграет сезон в нынешнем клубе, а летом переберется в Амстердам.Как сообщает пресс-служба клуба, договор с уроженцем Массачусетса рассчитан на пять лет и истечет 30 июня 2024 года.