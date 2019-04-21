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Локомотив
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ЦСКА
Спартак
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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео)

ПАОК стал чемпионом Греции в сезоне-2018/19. Для клуба из Салоников это третье чемпионство в истории и первое - за 34 года, с 1985 года.

Футболисты клуба эмоционально отметили победу, а стадион был весь в файерах.


Теги: ПАОК
Вчера, 23:25
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#5  Lols  Лондон (Сегодня, 00:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
С чемпионством ПАОК!) заслужили в этом сезоне, а начиналось все со свинотраха
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  Respawn   (Вчера, 23:50)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Frank Dux
Тень отца,
тебя явно кони анально изнасиловали. Можешь кстати за Вернблума порадоваться в ПАОК.

А помнишь как ПАОК оттрахал ваш шпартальке в 2018 вместе с Промесом и Каррерой и вышиб вас накуй из ЛЧ? laughing

stuck_out_tongue_closed_eyes

Тень отца,
Подстилка конская, там Хетафе трёшку Севилье с Промесом отгрузил сегодня. Иди негру пожалей satisfied
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:45)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Frank Dux
А помнишь как ПАОК

Пончик, а помнишь как АИК заставил снова шарфики плавать, но не во фьордах Мёльде, а в Москва-реке? Ты иди лучше за Голого порадуйся, который "по-французски" сейчас во все дыры работает - три дыры уже проверили, продырявили было и четвертую, но судья сказал - хватит, лопнет


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Frank Dux   (Вчера, 23:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
тебя явно кони анально изнасиловали. Можешь кстати за Вернблума порадоваться в ПАОК.

А помнишь как ПАОК оттрахал ваш шпартальке в 2018 вместе с Промесом и Каррерой и вышиб вас накуй из ЛЧ? laughing
Регистрация: 21.04.2019 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:28)
  • -2
  •  (2)

34 года. Аж на 3 года больше, чем было у ослов до 1991-го! joy Правда ослы затем снова в задницу забились лек на дюжину так


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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