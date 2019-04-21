Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео)

ПАОК стал чемпионом Греции впервые за 34 года! Стадион в огне ??? pic.twitter.com/TtIVU8jjVD — SPORT24.ru (@sport24_ru) April 21, 2019

ПАОК стал чемпионом Греции в сезоне-2018/19. Для клуба из Салоников это третье чемпионство в истории и первое - за 34 года, с 1985 года.Футболисты клуба эмоционально отметили победу, а стадион был весь в файерах.