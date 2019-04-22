Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
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Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Гол Вагнера Лава принес "Коринтиансу" третье чемпионство штата подряд (видео)
"Коринтианс" стал победителем чемпионата штата Паулиста.
В ответном матче клуб взял верх над "Сан-Паулу" со счетом 2:1. Первая игра в Сан-Паулу завершилась нулевой ничьей. В ответной игре счет до 89-й минуты устраивал гостей - 1:1. Но вышедший на замену Вагнер Лав, который ранее выступал за ЦСКА, забил победный мяч и принес "Коринтиансу" третью победу в чемпионате штата подряд.
В ответном матче клуб взял верх над "Сан-Паулу" со счетом 2:1. Первая игра в Сан-Паулу завершилась нулевой ничьей. В ответной игре счет до 89-й минуты устраивал гостей - 1:1. Но вышедший на замену Вагнер Лав, который ранее выступал за ЦСКА, забил победный мяч и принес "Коринтиансу" третью победу в чемпионате штата подряд.
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