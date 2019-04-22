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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Гол Вагнера Лава принес "Коринтиансу" третье чемпионство штата подряд (видео)

"Коринтианс" стал победителем чемпионата штата Паулиста.

В ответном матче клуб взял верх над "Сан-Паулу" со счетом 2:1. Первая игра в Сан-Паулу завершилась нулевой ничьей. В ответной игре счет до 89-й минуты устраивал гостей - 1:1. Но вышедший на замену Вагнер Лав, который ранее выступал за ЦСКА, забил победный мяч и принес "Коринтиансу" третью победу в чемпионате штата подряд.

Теги: Вагнер Лав Коринтианс
Сегодня, 15:25
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6
(1)
#6  Респаун   (Сегодня, 16:24)
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online

А гол Витиньо за Фламенго также принес чемпионство в Лиге Кариока
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:12)
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Где-то уронил слезу в сметану печальный Графин...


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  Romgus  Самара (Сегодня, 15:52)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Fix
Чемпионат штата в Бразилии, это как Чемпионат области в России. У нас только в Московском регионе несколько команд, которые в РПЛ что-то могут, а в остальные команды по одной из региона. Все остальные прозябают в ФНЛ и ниже...

ну значит это как Московский регион, раз Коринтианс играл с Сан Пауло
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  Яamon   (Сегодня, 15:40)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
мастер
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 15:31)
  • +3
  •  (3)
online

Чемпионат штата в Бразилии, это как Чемпионат области в России. У нас только в Московском регионе несколько команд, которые в РПЛ что-то могут, а в остальные команды по одной из региона. Все остальные прозябают в ФНЛ и ниже...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Эх, красотища...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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