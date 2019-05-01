Николай Комличенко за 4 месяца подорожал на Transfermarkt на € 0,7 млн

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:04
Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет
Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет
00:53
Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
Вчера, 23:45
Игорь Акинфеев: о завершении карьеры я пока не думаю (1)
Игорь Акинфеев: о завершении карьеры я пока не думаю (1)
Вчера, 23:06
"Манчестер Сити" даст второй шанс Менди
"Манчестер Сити" даст второй шанс Менди
Вчера, 22:43
Юрген Клопп считает, что поражения - это ценный опыт
Юрген Клопп считает, что поражения - это ценный опыт
Вчера, 22:34
Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать (2)
Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать (2)
Вчера, 21:51
Сердар Азмун объяснил, почему ушел из сборной Ирана (1)
Сердар Азмун объяснил, почему ушел из сборной Ирана (1)
Вчера, 21:29
"Ювентус" намерен продать Дибалу (1)
"Ювентус" намерен продать Дибалу (1)
Вчера, 21:17
"Тоттенхэм" - "Аякс": составы команд
"Тоттенхэм" - "Аякс": составы команд
Вчера, 19:27
Сердар Азмун: я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом" (14)
Сердар Азмун: я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом" (14)
Вчера, 19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
Вчера, 18:49
20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта (6)
20-летний игрок "Блэкберна" побил рекорд Усэйна Болта (6)
Вчера, 18:37
Артем Дзюба: повреждение не настолько серьезное, как я боялся (3)
Артем Дзюба: повреждение не настолько серьезное, как я боялся (3)
Вчера, 18:26
Александр Егоров: в ворота "Зенита" должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева (10)
Александр Егоров: в ворота "Зенита" должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева (10)
Вчера, 18:10
Власти Дагестана отказались дать "Анжи" 650 млн рублей (12)
Власти Дагестана отказались дать "Анжи" 650 млн рублей (12)
Вчера, 18:04
ВТБ завершил сделку по покупке "Динамо" (19)
ВТБ завершил сделку по покупке "Динамо" (19)
Вчера, 17:41
Александр Егоров: рука Вандерсона и падение Фернандеса в борьбе с Каборе – это пенальти (5)
Александр Егоров: рука Вандерсона и падение Фернандеса в борьбе с Каборе – это пенальти (5)
Вчера, 17:35
А было ли хуже? Топ-5 кошмарных сезонов "Спартака" (2)
А было ли хуже? Топ-5 кошмарных сезонов "Спартака" (2)
Вчера, 17:28
Cергей Карасев будет судить матч между ЦСКА и "Динамо" (6)
Cергей Карасев будет судить матч между ЦСКА и "Динамо" (6)
Вчера, 17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (3)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (3)
Вчера, 17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Вчера, 16:31
Лионель Месси получит Крест святого Георгия
Лионель Месси получит Крест святого Георгия
Вчера, 16:19
Суд может вынести приговор Кокорину 8 мая (7)
Суд может вынести приговор Кокорину 8 мая (7)
Вчера, 16:08
Магомед Оздоев: однажды моя жена проснулась и сказала: "Тренером "Зенита" будет Семак" (3)
Магомед Оздоев: однажды моя жена проснулась и сказала: "Тренером "Зенита" будет Семак" (3)
Вчера, 15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (4)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (4)
Вчера, 15:10
Все матчи 27-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Все матчи 27-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Вчера, 14:47
Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Ренном" (1)
Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Ренном" (1)
Вчера, 14:17
"Не бросайте, не предавайте "Спартак"!" - пресс-атташе клуба обратился к болельщикам (18)
"Не бросайте, не предавайте "Спартак"!" - пресс-атташе клуба обратился к болельщикам (18)
Николай Комличенко за 4 месяца подорожал на Transfermarkt на € 0,7 млн
Сайт Transfermarkt обновил ценники на игроков чемпионата Чехии. По сравнению с декабрьским релизом, российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко подорожал на €700 тыс. - с €1,8 до 2,5 млн.
23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". В "Младу Болеслав" форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за €400 тыс. В составе "Краснодара" Комличенко принял участие в шести матчах и стал автором одной результативной передачи.
"Чемпионат.сом"
23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". В "Младу Болеслав" форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за €400 тыс. В составе "Краснодара" Комличенко принял участие в шести матчах и стал автором одной результативной передачи.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.