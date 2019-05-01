Николай Комличенко за 4 месяца подорожал на Transfermarkt на € 0,7 млн

Сайт Transfermarkt обновил ценники на игроков чемпионата Чехии. По сравнению с декабрьским релизом, российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко подорожал на €700 тыс. - с €1,8 до 2,5 млн.23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". В "Младу Болеслав" форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за €400 тыс. В составе "Краснодара" Комличенко принял участие в шести матчах и стал автором одной результативной передачи.