Россия РПЛ 2018/19
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11:56
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Икер Касильяс экстренно доставлен в больницу с сердечным приступом
Голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес сердечный приступ и был экстренно доставлен в больницу, информирует Goal.
Сообщается, что 37-летний испанец был прооперирован. Теперь игрок восстанавливается в больнице и не сыграет до конца текущего сезона.
Сообщается, что 37-летний испанец был прооперирован. Теперь игрок восстанавливается в больнице и не сыграет до конца текущего сезона.
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