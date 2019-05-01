Икер Касильяс экстренно доставлен в больницу с сердечным приступом

Голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес сердечный приступ и был экстренно доставлен в больницу, информирует Goal.Сообщается, что 37-летний испанец был прооперирован. Теперь игрок восстанавливается в больнице и не сыграет до конца текущего сезона.