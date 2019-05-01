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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Икер Касильяс экстренно доставлен в больницу с сердечным приступом

Голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес сердечный приступ и был экстренно доставлен в больницу, информирует Goal.

Сообщается, что 37-летний испанец был прооперирован. Теперь игрок восстанавливается в больнице и не сыграет до конца текущего сезона.
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 17:50
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6
(1)
#6  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если операция, то может быть инфаркт. Т.н. стенты ставят. Здоровья Касильясу!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:09)
  • -1
  •  (1)

Egorysche,
Не факт
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 17:58)
  • -1
  •  (1)
online

с футболом теперь всё...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 17:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Вот так да ,надеюсь все будет хорошо.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#2  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это новость. Здоровья Икеру.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 17:54)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Выздоравливай
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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