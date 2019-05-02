Икер Касильяс дал первый комментарий после сердечного приступа

Голкипер "Порту" Икер Касильяс после перенесённого сердечного приступа отправил сообщение своим близким друзьям.Как сообщает Marca, 37-летний голкипер набрал в телефоне сообщение "Я спокоен".Напомним, в среду на тренировке испанец почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет.