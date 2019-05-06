Россия РПЛ 2018/19
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Источник: Тигиев может досрочно покинуть минское "Динамо"
Минское "Динамо" досрочно прекратит сотрудничество с 23-летним российским защитником Георгием Тигиевым, передает football.by.
Россиянин не попал в заявку на выездной матч 6-го тура чемпионата Белоруссии со "Слуцком". В нынешнем сезоне на счету футболиста 5 матчей в высшей лиге.
Права на Тигиева принадлежат "Спартаку".
Россиянин не попал в заявку на выездной матч 6-го тура чемпионата Белоруссии со "Слуцком". В нынешнем сезоне на счету футболиста 5 матчей в высшей лиге.
Права на Тигиева принадлежат "Спартаку".
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