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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Источник: Тигиев может досрочно покинуть минское "Динамо"

Минское "Динамо" досрочно прекратит сотрудничество с 23-летним российским защитником Георгием Тигиевым, передает football.by.

Россиянин не попал в заявку на выездной матч 6-го тура чемпионата Белоруссии со "Слуцком". В нынешнем сезоне на счету футболиста 5 матчей в высшей лиге.

Права на Тигиева принадлежат "Спартаку".
Теги: Тигиев Динамо Минск
Сегодня, 17:05
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