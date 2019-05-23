Никлас Бендтнер покинет "Русенборг"

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер покинет клуб в летнее трансферное окно.

Об этом в интервью Dagbladet сообщил спортивный директор клуба.
Теги: Бендтнер Русенборг
Сегодня, 09:50
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