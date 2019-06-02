Александр Глеб покидает БАТЭ

Полузащитник Александр Глеб и БАТЭ расторгнули контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.В течение карьеры Глеб несколько раз выступал за БАТЭ (1999-2000, 2012-2013, 2015, 2016, 2018-2019). Всего в составе борисовчан он провел 124 матча, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, став шестикратным чемпионом Белоруссии.