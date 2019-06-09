Рафаэль ван дер Варт рассказал о способе остановить Роналду
Бывший полузащитник сборной Нидерландов и мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мыслями о предстоящем финале Лиги наций.
За победу в турнире поборются Нидерланды и команда Португалии, которая возлагает большие надежды на нападающего Криштиану Роналду, оформившего хет-трике в полуфинальном матче со Швейцарией.
"Сборная Нидерландов готова к завоеванию трофея. В данный момент в команде идеальное сочетание опытных и молодых футболистов. Что касается Роналду, его можно остановить только командными действиями. Персональная опека точно не сработает против него", — приводит слова ван дер Варта Bild.
"Газета.ру"
За победу в турнире поборются Нидерланды и команда Португалии, которая возлагает большие надежды на нападающего Криштиану Роналду, оформившего хет-трике в полуфинальном матче со Швейцарией.
"Сборная Нидерландов готова к завоеванию трофея. В данный момент в команде идеальное сочетание опытных и молодых футболистов. Что касается Роналду, его можно остановить только командными действиями. Персональная опека точно не сработает против него", — приводит слова ван дер Варта Bild.
"Газета.ру"