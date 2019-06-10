Хави: возглавить клуб из России? Не буду ничего исключать

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес не исключает, что в будущем может возглавить клуб из России."Могу ли я возглавить клуб из России в будущем? Не буду ничего исключать как тренер. В качестве футболиста я почти всегда был в "Барселоне". В качестве тренера ты не можешь быть в одной команде больше двух, трех, максимум четырех лет. Поэтому не буду заявлять, что я никогда не приеду в Россию. Почему бы и нет, в конце концов?" – сказал Хави на Youtube-канале "Красава".