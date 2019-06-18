В Кремле не стали комментировать арест Платини
Задержание бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во вторник по делу о коррупции. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве "свободного подозреваемого" также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.
"Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Тем более это не вопрос Кремля", - цитирует Пескова "Р-Спорт".
Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во вторник по делу о коррупции. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве "свободного подозреваемого" также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.
"Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Тем более это не вопрос Кремля", - цитирует Пескова "Р-Спорт".