Вячеслав Колосков не исключил, что ЧМ-2022 могут перенести из Катара
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сказал, что не исключает возможность переноса чемпионата мира 2022 года из Катара, если подтвердится, что страна получила право проведения турнира с помощью коррупционных схем.
"Если объявится массовое недоверие, если получение взятки Платини подтвердится, если кого-то еще это зацепит и станет ясно, что чемпионат мира получили с помощью коррупционных схем, то я не исключаю, что могут принять решение о переносе чемпионата из Катара. Но это будет большая беда для всех, это будет колоссальный урон для имиджа мирового футбола. Я с содроганием об этом думаю. Будем надеяться, что ничего не подтвердится", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"Если объявится массовое недоверие, если получение взятки Платини подтвердится, если кого-то еще это зацепит и станет ясно, что чемпионат мира получили с помощью коррупционных схем, то я не исключаю, что могут принять решение о переносе чемпионата из Катара. Но это будет большая беда для всех, это будет колоссальный урон для имиджа мирового футбола. Я с содроганием об этом думаю. Будем надеяться, что ничего не подтвердится", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".