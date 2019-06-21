Братья Березуцкие останутся в "Витессе"

Экс-защитники сборной России по футболу и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Об этом говорится на официальном сайте "Витесса". Березуцкие присоединились к команде зимой 2019 года.

Братья закончили свою карьеру в июле 2018 года. В составе московского ЦСКА они провели 16 сезонов, шесть раз став с командой чемпионами России. В 2005 году они стали победителями Кубка УЕФА. Со сборной России футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

"Газета.ру"
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. Витесс
Сегодня, 22:14
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