Братья Березуцкие останутся в "Витессе"
Экс-защитники сборной России по футболу и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Об этом говорится на официальном сайте "Витесса". Березуцкие присоединились к команде зимой 2019 года.
Братья закончили свою карьеру в июле 2018 года. В составе московского ЦСКА они провели 16 сезонов, шесть раз став с командой чемпионами России. В 2005 году они стали победителями Кубка УЕФА. Со сборной России футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
"Газета.ру"
Об этом говорится на официальном сайте "Витесса". Березуцкие присоединились к команде зимой 2019 года.
Братья закончили свою карьеру в июле 2018 года. В составе московского ЦСКА они провели 16 сезонов, шесть раз став с командой чемпионами России. В 2005 году они стали победителями Кубка УЕФА. Со сборной России футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
"Газета.ру"