Два россиянина сыграли в футболках с антироссийскими лозунгами

Футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на матчи против команды "Сиони" в футболках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала Грузию.По данным портала transfermarkt.de, среди них оказались два футболиста с двойным гражданством (одно из них - российское). Это защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.