Два россиянина сыграли в футболках с антироссийскими лозунгами
Футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на матчи против команды "Сиони" в футболках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала Грузию.
По данным портала transfermarkt.de, среди них оказались два футболиста с двойным гражданством (одно из них - российское). Это защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.
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По данным портала transfermarkt.de, среди них оказались два футболиста с двойным гражданством (одно из них - российское). Это защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.
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