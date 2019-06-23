Федерация футбола Грузии выставила в социальных сетях антироссийские акции
Федерация футбола Грузии разместила в социальной сети Facebook фотографии с игроками и болельщиками, которые провели антироссийские санкции.
Напоминаем, что игроки "Торпедо" из Кутаиси вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожую акцию провёл и "Локомотив" из Тбилиси.
Напоминаем, что игроки "Торпедо" из Кутаиси вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожую акцию провёл и "Локомотив" из Тбилиси.