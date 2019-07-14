Икер Касильяс войдет в руководство "Порту"

Вратарь Икер Касильяс во время восстановления после инфаркта будет работать в руководстве "Порту".
Как отмечается в официальном заявлении клуба, голкипер будет обеспечивать связь между игроками, тренерами и руководством команды.
"Я займусь тем, чем никогда раньше не занимался. Я постараюсь обеспечить связь между игроками и руководством клуба. Тренер разговаривал со мной в прошлом сезоне, когда со мной все это произошло, и сказал, что хотел бы, чтобы я остался с ними, рядом с игроками, рядом с молодежью, потому что в команде будет несколько изменений. Я сделаю все для того, чтобы помочь своим товарищам. Вместе мы сможем выиграть чемпионат, кубки и показать хороший результат в еврокубках", – сказал Касильяс.
1 мая у Касильяса случился инфаркт на тренировке "Порту". 6 мая он уже был выписан из больницы.
sports.ru