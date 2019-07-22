Златан Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда Эль-Монира.

Эпизод произошёл во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счётом 3:2, а сам форвард сделал хет-трик. Во время верховой борьбы швед ударил соперника локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скулы. В ближайшее время Эль-Мониру придётся перенести операцию.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере» Амро Тарека.

Чемпионат

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
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