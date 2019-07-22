Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда Эль-Монира.
Эпизод произошёл во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счётом 3:2, а сам форвард сделал хет-трик. Во время верховой борьбы швед ударил соперника локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скулы. В ближайшее время Эль-Мониру придётся перенести операцию.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере» Амро Тарека.
Чемпионат
Златан Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS
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