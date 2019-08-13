У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры

Бывший нападающий "Марселя" Марио Балотелли может продолжить карьеру в итальянской "Брешии". Сейчас стороны ведут переговоры, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.Все будет зависеть от того, сумеет ли Балотелли договориться с бразильским "Фламенго". Сделка должна быть закрыта сегодня, 14 августа, но если этого не произойдет, то шанс заполучить Марио появится у "Брешии".