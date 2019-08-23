Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем "Остина", сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS. Он вошел в число пяти руководителей клуба."Остин" дебютирует в MLS в 2021 году. Сам актер на данный момент проживает в Остине.Макконахи — обладатель "Оскара"-2014 за лучшую мужскую роль (фильм "Далласский клуб покупателей").