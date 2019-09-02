Новичок "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал решение перебраться в донецкий клуб.
"Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой. Да, я рад вернуться в Украину. Это мой дом.
Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби "Шахтер" - "Динамо" тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков — для меня здесь никаких сюрпризов.
Несколько лет назад мог перейти в "Шахтер"? Было дело. Скажу так: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.
Готов ли бороться за чемпионство? Об этом даже нечего говорить — задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины", — цитирует Коноплянку пресс-служба клуба.
Евгений Коноплянка: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Я ответил взаимностью
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