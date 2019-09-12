Евгений Коноплянка: в донецком "Шахтере" у меня нет никакой адаптации

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопросы журналистов и болельщиков на презентации в качестве игрока "Шахтера".– Так как я перешел в последний день трансферного окна, оставалось не так много вариантов. Взял максимально "низкий" номер. Наверное, дальше были 73-й и так далее. Для меня номер не особенно имеет значение. Если бы сказали, что есть 10-й… Я шутил с Мораесом в сборной. Сказал ему, что для меня самое главное, чтобы мы играли и забивали.– На самом деле нет вообще никакой адаптации. Я пришел как к себе домой. Мораес, Тайсон и Марлос познакомили меня со всеми бразильцами. Все они очень добрые и открытые люди, говорят по-португальски, кто-то – по-английски, я стараюсь вспомнить и свой испанский. А украинцы – это моя семья. У нас со всеми очень теплые отношения, потому выделить кого-то не могу.– Выиграть чемпионат Украины и Суперкубок. Выйти из группы Лиги чемпионов и как можно дальше дойти в плей-офф. Если я скажу, что хочу выиграть Лигу чемпионов, то тоже не совру. Но насколько это реально, мы посмотрим.