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ФИФА отстранила Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом, на 2 года

Комитет по этике Международной федерации футбола принял решение отстранить бывшего руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года. Как сообщает пресс-служба ФИФА, акже на него был наложен штраф в размере $ 10 тыс.

В ходе следствия в отношении Шпрыгина были рассмотрены различные заявления в прессе, а также материалы, которые были им опубликованы в социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Таким образом, судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил статью 22 (дискриминация и диффамация).

Напомним, что Шпрыгин стоял во главе Всероссийского объединения болельщиков с 2007 по 2016 год.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Шпрыгин
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