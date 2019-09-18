Старридж может получить еще одну дисквалификацию за ставки

Федерация футбола Англии (FA) намерена добиваться ужесточения наказания для полузащитника Дэниела Старриджа.Напомним, в июле футболист был дисквалифицирован на 6 недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил FA о ставках. Следствие установило, что в январе 2018 года Старридж попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в "Севилью" и снабдил его инсайдерской информацией.При этом еще ряд обвинений против Старриджа (якобы игрок также предоставил закрытую информацию о своем возможном переходе в "Интер" и "Вест Бромвич") комиссия отклонила, посчитав их недоказанными.Теперь федерация футбола Англии намерена подать апелляцию и ужесточить наказание Старриджа, сообщает The Sun.