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"Андерлехт" оштрафован за нарушение правил найма Компани

Футбольная ассоциация Бельгии оштрафовала "Андерлехт" за нарушение правил назначения Венсана Компани на должность тренера. Об этом сообщает Mirror.

Летом Компани вернулся в "Андерлехт", где он начинал свою карьеру, в качестве играющего тренера. Однако Венсан еще не получил лицензию UEFA Pro, которая является обязательной для всех тренеров и топ-менеджеров, работающих в чемпионате Бельгии. За этот проступок "Андерлехт" был наказан максимально возможным штрафом в размере 5 тыс. евро и получил строгий выговор "за недостаточное уважение к соблюдению правил".

"Андерлехт" пытался доказать, что главным тренером команды на самом деле являлся Саймон Дэвис, который ранее работал в академии в "Ман Сити" и перебрался в Бельгию вместе с Компани. Однако комиссия, созданная комитетом по лицензированию, представила доказательства того, что именно Венсан де-факто был тренером брюссельского клуба.

Компани играл в "Андерлехте" с 2003 по 2006 год, откуда перешел в "Гамбург", а затем и в "Манчестер Сити".

После 10 туров, сыгранных в чемпионате Бельгии, "Андерлехт" набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидирующий "Брюгге" имеет 14 очков и на один сыгранный матч меньше.

Sport24


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Теги: Андерлехт Компани
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