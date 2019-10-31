В среду, 30 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги "Челси" — "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и закончилась победой гостей со счетом 2:1.
Главным героем матча стал нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд, оформивший дубль. Теперь на счету форварда, которому 31 октября исполнилось 22 года, 52 гола. Для этого ему потребовалось 184 игры.
Таким образом, Рэшфорд забил за клуб на 5 голов больше, чем нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в том же возрасте. К 22 годам на счету португальца было 47 мячей.
Sport24
Рэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне на 5 голов больше, чем Роналду
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