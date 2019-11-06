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Симонян поддержал кандидатуру Григоряна на пост главного тренера сборной Армении

Первый вице-президент РФС и лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян поддержал кандидатуру Александра Григоряна на пост главного тренера сборной Армении. Последним местом работы 53-летнего тренера был "Тамбов".

"Национальная команда — это очень ответственный пост, но работа в РПЛ показала его довольно высокий уровень и амбиции. Понятно, что в сборной всегда есть трудности, в частности, давление и необходимость выстраивать взаимоотношения с игроками, я работал в Армении и знаю, что это такое. Но Григорян может справиться. По крайней мере, если его назначат, я пожелаю ему удачи и буду искренне переживать за его успехи", — сказал Симонян в интервью Sport24.


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Теги: Симонян Григорян Сборная Армении
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