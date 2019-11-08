Экс-президент УЕФА Мишель Платини подал судебный иск против этой организации с требованием выплатить ему 7,2 млн евро, в том числе 5,5 млн евро в качестве задолженности по зарплате, сообщает AFP.
В конце 2015 года Платини был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет.
8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность. По словам адвоката, Платини намерен вернуть деньги, которые ему были положены по контракту с УЕФА.
Sport24.ru
Платини хочет взыскать 7,2 млн евро с УЕФА
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