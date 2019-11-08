Платини хочет взыскать 7,2 млн евро с УЕФА

Экс-президент УЕФА Мишель Платини подал судебный иск против этой организации с требованием выплатить ему 7,2 млн евро, в том числе 5,5 млн евро в качестве задолженности по зарплате, сообщает AFP.В конце 2015 года Платини был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет.8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность. По словам адвоката, Платини намерен вернуть деньги, которые ему были положены по контракту с УЕФА.