Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который, как показалось поклонникам футбола, намекнул на переход в шведский "Хаммарбю", что позже опровергли в самом клубе, действительно свяжет свое будущее с этой командой.Однако, как утверждает TuttoMercatoWeb, речь идет не о выступлениях за "Хаммарбю". 38-летний футболист станет партнером и совладельцем клуба, приобретя часть его акций.Напомним, в ноябре Ибрагимович объявил, что покидает "Лос-Анджелес Гэлакси". По информации СМИ, в услугах шведского игрока заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.