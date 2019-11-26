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Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который, как показалось поклонникам футбола, намекнул на переход в шведский "Хаммарбю", что позже опровергли в самом клубе, действительно свяжет свое будущее с этой командой.

Однако, как утверждает TuttoMercatoWeb, речь идет не о выступлениях за "Хаммарбю". 38-летний футболист станет партнером и совладельцем клуба, приобретя часть его акций.

Напомним, в ноябре Ибрагимович объявил, что покидает "Лос-Анджелес Гэлакси". По информации СМИ, в услугах шведского игрока заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.

Sport24.ru


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Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Хаммарбю
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