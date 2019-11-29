Джеррард: я фанат Месси № 1, но ван Дейк заслужил "Золотой мяч"

Главный тренер "Рейнджерс" и экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказал мнение, что Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч"."Я на 100% считаю, что ван Дейк заслужил "Золотой мяч". Я фаната Месси № 1, обожаю его игру. Невероятные цифры по голам и результативным передачам. Я точно вхожу в фан-клуб Месси.Но в случае с ван Дейком мы говорим о стабильности в течение всего года, о победе в Лиге чемпионов и безошибочных выступлениях в каждой игре. Такой игрок не может не заслуживать "Золотой мяч", - сказал Джеррард.Ван Дейк проиграл Месси в борьбе за премию лучшему игроку ФИФА, но получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА.