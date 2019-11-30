"Витесс" ещё не принял отставку Слуцкого

Технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах заявил, что в клубе только обсуждают этот вопрос

- После поражения от "Херенвена" Леонид Слуцкий выразил желание немедленно подать в отставку. Клуб обсудит этот вопрос, чтобы вынести решение как можно скорее, - было опубликовано на официальном сайте клуба.



Напомним, что Слуцкий заявил об увольнении после пятого подряд поражения в чемпионате Голландии и успел попрощаться с болельщиками.