Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат сегодня, 8 декабря, провел 800-й матч в чемпионате Голландии.
Ни один другой игрок или тренер таким достижением похвастаться не может. Второе место по этому показателю занимает Рон Янс — 783 матча. Об этом сообщает твиттер OptaJohan.
Примечательно, что юбилейную встречу Адвокат провел против "Витесса", для которого эта игра стала первой после отставки Леонида Слуцкого.
Адвокат провел в чемпионате Голландии 450 матчей будучи футболистом, а в тренерской карьере встреча с "Витессом" стала для него 350-й.
72-летний специалист на протяжении карьеры тренировал сборные Голландии, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии, а из клубов — "Харлем", "Дордрехт", ПСВ, "Рейнджерс", менхенгладбахскую "Боруссию", "Зенит", "АЗ Алкмкар", ПСВ, "Сандерленд", "Фенербахче", "Спарту", "Утрехт" и "Фейеноорд".
После 15 туров "Фейеноорд" под руководством Адвоката занимает 7-е место в турнирной таблице Эредивизи.
Sprot24.ru
Матч против "Витесса" стал для Дика Адвоката 800-м в чемпионате Голландии. Это рекорд
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