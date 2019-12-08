Полиция применила гранаты против фанатов "Крузейро" (видео)

Болельщики "Крузейро" не смогли сдержать эмоции от первого в истории клуба вылета из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. Напомним, в заключительном туре бразильской Серии А "Крузейро" со счетом 0:2 проиграл "Палмейрасу" и с 36 очками занял 17-е место в таблице, которое означает вылет в Серию Б.





Во время матча болельщики "Крузейро" начали ломать кресла на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти, а также пытались выбежать на поле. Для предотвращения беспорядков правоохранителям пришлось применять гранаты.