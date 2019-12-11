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ФИФА готовит иск к Платини и Блаттеру

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится подать в суд на своего бывшего президента Зеппа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

ФИФА требует от бывших чиновников возвращения 2 млн швейцарских франков (около 1,8 млн евро), выплаченных Платини в 2011 году. Тогда Блаттер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год, перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини, за что оба получили длительные дисквалификации.

Блаттер и Платини, который до дисквалификации считался преемником Зеппа на посту президента ФИФА, в 2015 году были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет. Позднее, после подачи апелляций, наказания функционерам были сокращены до шести и четырех лет соответственно. Оба настаивают, что выплата была произведена в соответствии с устным соглашением, вне условий письменного контракта, за работу Платини на ФИФА, которая закончилась девятью годами ранее — в 2002 году. Однако комитет по этике ФИФА не согласился с такими доводами.

В ФИФА также намерены добиться от Платини выплаты штрафа в размере 60?000 швейцарских франков.

Sport24.ru


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Теги: Блаттер Платини
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