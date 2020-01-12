Р. Сигурдссон: "Копенгаген" стал моим домом

Новичок "Копенгагена" и бывший защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями о возвращении в датскую команду."Всегда чувствовал, что "Копенгаген" был моим клубом, этот город стал моим домом. Так что мне кажется, что я возвращаюсь домой. Мне действительно было приятно играть здесь ранее. У меня осталось много друзей в городе. Всегда чувствовал уважение и поддержку со стороны фанатов. Ценю это и очень хочется вновь увидеть их. Длительность контракта не важна. Единственная цель — сделать все, чтобы помочь "Копенгагену" выиграть титул и хорошо выступить в Европе", - цитирует Сигурдссона пресс-служба датской команды.