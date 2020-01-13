Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера

Известный немецкий режиссёр и актёр Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма о бывшем футболисте "Баварии" и сборной Германии Бастиане Швайнштайгере, сообщает Die Welt.По информации источника, картина о немецком игроке выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime в 2020 году."Для меня Бастиан — один из величайших немецких футболистов в истории. Он особенный человек. Для меня Швайнштайгер — это чистые эмоции. С ним легко, поэтому и создание сценария не создало больших трудностей. Он должен получить свой фильм", — отметил Швайгер.Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2019 года. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.