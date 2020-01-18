Касильяс примет решение о продолжении карьеры весной

Голкипер "Порту" Икер Касильяс еще не принял решение о будущем, сообщает Daily Mail. По данным источника, вратарь, перенесший инфаркт на тренировке в 2019 году, определится с планами в марте 2020 года.



По данным издания, лечащий врач Касильяса настаивает, чтобы тот принял итоговое решение в ближайшее время.



Касильяс в ноябре 2019 года приступил к тренировкам, но пока неизвестно, сможет ли он снова выйти на поле в профессиональных матчах. Многие врачи считают, что после перенесённого инфаркта это невозможно.



Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года.