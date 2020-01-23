Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольимо перейдет в "РБ Лейпциг".
Как сообщает Jutarni list, клубы уже достигли договорились о трансфере футболиста за 35 миллионов евро. В ближайшее время Ольмо, который является воспитанником "Барселоны", пройдет медобследование в немецком клубе.
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может вернуться в "Барселону", однако сделка, по всей видимости, не состоится.
Ольмо перешел в "Динамо" в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Хорватии и забил 3 гола.
"РБ Лейпциг" подпишет Дани Ольмо
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