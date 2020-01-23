"Антальяспор" официально объявил о переходе Подольски

Чемпион мира и один из лучших бомбардиров в составе сборной Германии Лукас Подольски перешел в турецкий "Антальяспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: standard.co.uk