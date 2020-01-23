Подольски покинул свой предыдущий клуб "Виссел Кобе" свободным агентом и подписал контракт "Антальяспором" на полтора года.
"Антальяспор" в чемпионате Турции идет на на 16-м месте, в зоне вылета. Напомним, что в клубе выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.
Подольски ранее уже выступал в Турции. С 2015 по 2017 год нападающий провел 47 матчей за "Галатасарай", в которых забил 18 мячей.
"Антальяспор" официально объявил о переходе Подольски
Чемпион мира и один из лучших бомбардиров в составе сборной Германии Лукас Подольски перешел в турецкий "Антальяспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фото: standard.co.uk
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