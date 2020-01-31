33-летний Макгиди будет выступать за команду из Чемпионшипа до конца сезона. Пока не известно, смогут ли "красные дрозды" выкупить ирландца по итогам сезона.
"Чарльтон" после 29 туров с 30 очками занимает 21 строчку в Чемпионшипе. "Сандерленд", находящийся на одну лигу ниже, занимает в Английской футбольной Лиге один пятое место с 45 очками.
Макгиди в 15 матчах за "Сандерленд" в этом сезоне забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро. Текущий контракт ирландца заканчивается летом 2020 года. Полузащитник с 2010 по 2013 года защищал цвета московского "Спартака".
Экс-спартаковец Макгиди сменил клуб
Полузащитник английского "Сандерленда" Эйден Макгиди на правах аренды пополнил "Чарльтон Атлетик", сообщается на официальном сайте лондонской команды.
Источник: ФК "Сандерленд"
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