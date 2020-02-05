Селюк: мои друзья из ФИФА плевали на закон о защите личных данных

Известный футбольный агент Мино Райола высказался на тему того, что, по данным СМИ, на двух трансферов своего клиента Поля Погба он заработал почти 50 миллионов евро.

Фото: sport28.net

Напомним, Погба в 2012 году из "МЮ" перешел в "Ювентус", а спустя четыре года за 105 миллионов евро из туринского клуба вернулся в "Манчестер Юнайтед".



"Я не приходил в офис "МЮ" с пистолетам и не требовал, чтобы они вернули Погба обратно. Мои друзья из ФИФА плевали на закон о защите личных данных. Грустно, что все обсуждают мои доходы, но ФИФА молчит про "Аякс", когда он продают Де Лигта и Де Йонга за 150 миллионов евро. "Аякс" молодцы, отличная сделка!", - приводит слова Селюка Sport/Voetbalmagazine.