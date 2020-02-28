Иранская футболистка скончалась от коронавируса

23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи погибла по причине коронавируса.

23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY — CGTN на русском (@cgtnrussian) February 28, 2020

Несколько дней назад в Италии были перенесены матчи любительских лиг, а вчера стало известно о том, что итальянский футболист, выступающий в Серии С, также заразился коронавирусом.Министерство спорта Италии приняло решение провести большинство матчей 26-го тура Серии А без зрителей, в том числе матч "Ювентус" - "Интер". Вчерашний матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" также прошел при пустых трибунах.По актуальным данным число зараженных коронавирусм в мире превысило 80 000 человек, а число погибших близится к трём тысячам.