Экс-футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший полузащитник датско сборной Томас Каленберг был заражен коронавирусом.

Фото: Global Look Press

Как сообщает AP, у 36-летнего Каленберга был выявлен вирус COVID-19. Несколько дней назад он вернулся из Амстердама, а 1-го марта посетил игру датского первенства между "Брондбю" и "Люнгбю".



Сотрудники и игроки клуба "Брондбю", контактировавшие, с Каленбергом отправлены на домашний карантин.



В составе сборной Дании Томас Каленберг провел 46 матчей и забил 5 голов. В том числе принял участие в чемпионате мира 2010 в ЮАР.