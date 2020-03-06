После расследования стало известно, что у этих клубов один и тот же спонсор - Иван Саввиди, который ранее также спонсировал "Ростов". Согласно правилам, это было под запретом.
С ПАОКа сняли 7 очков, а с "Ксанти" - 12.
Таким образом, ПАОК остался на втором месте, но теперь отрыв от АЕКа Массимо Карреры сократился до двух очков с восьми.
ПАОК и "Ксанти" лишены очков из-за спонсорской поддержки Саввиди
ПАОК и "Ксанти" лишены очков в чемпионате Греции, передает Tanea.gr.
Фото: Reuters
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