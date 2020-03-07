Роналдиньо продлили арест на 6 месяцев

Бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо продлили арест на 6 месяцев, передает Globoesporte.



The Sun

Напомним, футболиста и его брата поймали с фальшивыми документами при въезде в столицу Парагвая. Футболист хотел вернуться обратно в Бразилию, но суд Алунсьона взял его под арест.



Вчера Роналдиньо и его брат предстали перед судом, который приговорил их к заключению под стражей на время следственных действий.