Напомним, футболиста и его брата поймали с фальшивыми документами при въезде в столицу Парагвая. Футболист хотел вернуться обратно в Бразилию, но суд Алунсьона взял его под арест.
Вчера Роналдиньо и его брат предстали перед судом, который приговорил их к заключению под стражей на время следственных действий.
Роналдиньо продлили арест на 6 месяцев
Бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо продлили арест на 6 месяцев, передает Globoesporte.
The Sun
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